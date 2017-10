Zes meter hoge cactus en belastingvoordelen: Amerikaanse steden halen alles uit de kast om Amazons tweede hoofdkwartier binnen te halen ib

Bron: Belga 0 REUTERS Amazon heeft 238 voorstellen gekregen voor de bouw van een tweede hoofdkwartier in Noord-Amerika. Dat heeft de grootste webwinkel ter wereld, die de oproep voor voorstellen begin september lanceerde, maandag bekendgemaakt. De ruim 200 voorstellen kwamen van steden en regio's van in totaal 54 staten, provincies, districten en territoria in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De beslissing valt in 2018.

Het e-commercebedrijf, dat momenteel enkel een thuisbasis in Seattle heeft, biedt veel. Het heeft meer dan 5 miljard dollar veil voor zijn tweede hoofdkwartier en stelt, eens het hoofdkwartier klaar is, 50.000 nieuwe "hoogbetaalde" banen in het vooruitzicht. Volgens Amazon zullen de constructie en het onderhoud van het gebouw daarnaast tienduizenden indirecte jobs en miljardeninvesteringen opleveren.

Sun Corridor Inc. sending this Saguaro cactus to Amazon's Jeff Bezos. A gesture saying Tucson could be 2nd home for Amazon. #News4Tucson pic.twitter.com/9B1mqMD6bX Zack Briggs(@ ZackBriggsNews) link

Zes meter hoge cactus

Heel wat steden en regio's zouden de internetgigant dan ook maar al te graag op hun grondgebied krijgen. Zo probeerde de stad Tucson, in de staat Arizona, Amazon-CEO Jeff Bezos te overtuigen met een zes meter hoge cactus, terwijl New York de Empire State Building met 'Amazon-oranje' licht liet bestralen. Het stadje Stonecrest - op ongeveer dertig kilometer van Atlanta (Georgia) - biedt dan weer aan om bijna 1,5 vierkante kilometer van zijn grondgebied officieel om te dopen tot Amazon als het bedrijf zijn hoofdkwartier er neerpoot. Andere steden verkiezen dan weer een financiële aanpak: zo biedt New Jersey forse belastingkortingen.

Arizona sending Amazon's Jeff Bezos giant cactus ahead of Tucson¿s proposal to become company¿s second headquarters: https://t.co/BZeyeGzfu1 pic.twitter.com/wRsdKbTSPT The Seattle Times(@ seattletimes) link

Empire State Building, One World Trade are now lit up orange for NYC's Amazon HQ2 bid.https://t.co/F7DnjMnXZ3 pic.twitter.com/xkg08RgOQp Curbed NY(@ CurbedNY) link