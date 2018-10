Zes mensen opgepakt voor aanslagen in Frankrijk waarbij agent stierf toen hij plaats innam van gegijzelde vrouw sam

16 oktober 2018

12u20

Bron: belga 0 In Frankrijk zijn zes mensen in voorhechtenis genomen in het onderzoek naar de aanslagen van maart dit jaar in Trèbes en Carcassonne, in het departement Aude. Dat is uit gerechtelijke bron vernomen.

De aanslagen kostten het leven aan vier mensen, onder wie politieagent Arnaud Beltrame. Die nam in een supermarkt de plaats in van een gegijzelde kassierster, maar moest dat bekopen met zijn leven.



Beltrame kreeg messteken in de hals en bezweek een dag later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De man kreeg een staatsbegrafenis in Parijs en ontving postuum de Nationale Orde van het Legioen van Eer.

Vier slachtoffers

De dader van de aanslag was Redouane Lakdim, een 25-jarige Fransman met Marokkaanse roots. Lakdim stal eerst een wagen in Carcassonne, waarbij hij de bestuurder zwaar verwondde en de passagier doodschoot. De terrorist verschanste zich daarna in de Super U van Trèbes, waar hij slagerschef Christian Medves (50) al meteen aan de ingang bij de kassa’s van dichtbij doodschoot. In de supermarkt doodde Lakdim ook nog een klant.

De politie kon de terrorist uiteindelijk doodschieten. De terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) eiste de aanslag op.

