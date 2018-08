Zes mensen opgepakt na mislukte aanslag op Venezolaanse president TMA

05 augustus 2018

21u20

Bron: Belga 0 De veiligheidsdiensten in Venezuela hebben na de mislukte aanslag op president Nicolas Maduro zeker zes mensen opgepakt. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Nestor Reverol meegedeeld. Maduro was zaterdagavond het doelwit van een aanslag met drones met explosieven. Het staatshoofd bleef ongedeerd bij de aanval, die plaatsvond terwijl hij een toespraak aan het geven was bij een militair defilé in de hoofdstad Caracas.

Volgens de minister van Buitenlandse Zaken werden intussen al zes verdachten opgepakt. Er vonden ook invallen in hotels in Caracas plaats, waarbij gezocht werd naar bewijsmateriaal. De minister zegt dat er in de loop van de komende uren nog meer arrestaties kunnen plaatsvinden.

Vergeldingsoperatie

De Venezolaanse oppositie vreest intussen dat de mislukte aanslag de aanzet kan vormen voor een vergeldingsoperatie waarbij de tegenstanders van het regime geviseerd zullen worden. "We waarschuwen dat de regering misbruik zal maken van dit incident, door iedereen te criminaliseren die legitiem en democratisch in het verzet gaat en door de repressie en de systematische schendingen van mensenrechten te verstevigen", schrijft de opppositiebeweging Frente Amplio (Breed Front) op Twitter.

Mysterieuze rebellengroep

De aanslag op de socialistische president is officieel opgeëist door de mysterieuze rebellengroep 'Nationale Beweging van Soldaten in T-shirt'. "We kunnen niet toelaten dat de bevolking uitgehongerd wordt, dat de zieken geen geneesmiddelen krijgen, dat het geld geen waarde meer heeft, dat het educatieve systeem niets meer onderwijst en enkel indoctrineert met het communisme", luidt het in hun communiqué.

Venezuela verkeert in een ernstige economische en politieke crisis sinds het instorten van de olieprijzen vier jaar geleden. Honderdduizenden Venezolanen zijn op de vlucht geslagen wegens de tekorten aan levensmiddelen en de hyperinflatie.