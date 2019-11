Zes mensen komen om in Egypte bij brand na lek in pijpleiding IB

14 november 2019

00u58

Bron: Belga 0 Minstens zes mensen zijn vandaag in het noorden van Egypte om het leven gekomen bij een brand die was veroorzaakt door een lek in een pijpleiding. Vijftien anderen raakten gewond, laat het ministerie van Volksgezondheid weten.

Het ongeval vond plaats in het dorp Itay al-Baroud in de provincie Al Buhayrah, verklaarde de woordvoerder van het ministerie, Khaled Megahid, in een mededeling. Hij voegde eraan toe dat twintig ziekenwagens ter plekke zijn gegaan om de gewonden naar het ziekenhuis te brengen.

De brand is ondertussen onder controle, berichten lokale media.