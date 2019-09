Zes mensen in VS overleden na gebruik e-sigaret: New York verstrengt regels tvc

15 september 2019

22u32

Bron: ANP 8 De gouverneur van de staat New York gaat de verkoop van elektronische sigaretten met smaakjes aan banden leggen. De verkoop ervan is er nu verboden aan jongeren tot 18 jaar. Andrew Cuomo wil die leeftijdsgrens verhogen naar 21 jaar. In de VS zijn al zes mensen overleden na het gebruik van een e-sigaret.

Het is de bedoeling dat die maatregel in november ingaat. Daarmee wordt New York na Michigan de tweede Amerikaanse staat die de verkoop van e-sigaretten aan jongeren tot 21 verbiedt.

Het consumeren van elektronische sigaretten, ook wel vaping genoemd, is volgens de gouverneur gevaarlijk. “Niemand kan zeggen dat vaping over een langere periode, waarbij je damp en chemicaliën tot diep in je longen inhaleert, gezond is”, zei Cuomo vandaag tijdens een persconferentie. Hij verklaarde de politie te hebben opgedragen meer prioriteit te geven aan het controleren van de verkoop van e-sigaretten aan jongeren.

Onlangs noemde president Donald Trump vaping een groot probleem waar mogelijk zeer snel iets aan gedaan moet worden. In de VS worden honderden ademhalingsziektes toegeschreven aan het gebruik van e-sigaretten. Zes patiënten zijn overleden.