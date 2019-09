Zes mensen in VS overleden na gebruik e-sigaret: New York verbiedt e-sigaretten met smaakjes tvc ib

15 september 2019

22u32

Bron: ANP, Belga 16 De gouverneur van New York, Andrew Cuomo, gaat alle elektronische sigaretten met smaakjes verbieden. Enkel e-sigaretten die naar tabak of menthol smaken, blijven toegelaten. De beslissing is het gevolg van de groeiende stroom berichten over Amerikanen die als gevolg van het “vapen” of dampen een longziekte ontwikkelen of zelfs overlijden.

“Vapen is gevaarlijk, punt uit”, aldus Cuomo tijdens een persconferentie. “Niemand kan zeggen dat vaping over een langere periode, waarbij je damp en chemicaliën tot diep in je longen inhaleert, gezond is. Het is jongeren verslaafd maken aan nicotine, op erg jonge leeftijd”.

Cuomo wil dan ook de leeftijd waarop e-sigaretten mogen worden aangekocht verhogen van 18 naar 21 jaar. Hij verklaarde de politie te hebben opgedragen meer prioriteit te geven aan het controleren van de verkoop van e-sigaretten aan jongeren. De gouverneur wees er tot slot op dat populaire smaken als ‘bubble gum’ en ‘cotton candy’, speciaal ontworpen werden voor de jeugd.

Zes overlijdens

Volgens een adviseur zou het verbod al op 4 oktober kunnen ingaan. Het departement Gezondheid gaat twee weken uittrekken om verkopers van de nieuwe maatregel op de hoogte te brengen. Eerder waren er al verklaringen van president Trump dat zijn regering een nationaal verbod onderzoekt. Maar de gouverneur van New York wil daar dus niet op wachten om maatregelen te nemen.

Onlangs noemde president Donald Trump vaping een groot probleem waar mogelijk zeer snel iets aan gedaan moet worden. In de VS worden honderden ademhalingsziektes toegeschreven aan het gebruik van e-sigaretten. Zes patiënten zijn al overleden.