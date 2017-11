Zes mensen gedood bij aanval op voorzitter Hooggerechtshof Mali TK

Bron: Belga

Vijf militairen en een burger zijn gisteren in Mali gedood toen gewapende mannen het konvooi van de voorzitter van het Hooggerechtshof aanvielen, zo heeft het ministerie van Defensie gemeld.

Het konvooi werd tussen de dorpen Dia en Diaffarabe in de regio Mopti aangevallen, zei het ministerie in een persmededeling. De voorzitter van het Hooggerechtshof en zijn delegatie werden gered, maar de chauffeur en vijf soldaten lieten het leven toen een voertuig ontplofte bij de reddingsoperatie.

In het West-Afrikaanse land is het onrustig sinds separatistische rebellen en militanten gelieerd aan Al Qaida de controle namen over de noordelijke regio. Met de hulp van Franse en Afrikaanse militaire operaties dreef het Malinese leger de militanten uiteen en heroverde de regering de controle over de regio, maar in sommige gebieden blijven de rebellen actief en duren de legeroperaties voort, ondanks de ondertekening van vredesverdragen.