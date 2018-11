Zes mannen hebben meisje (15) dagenlang verkracht Karen Van Eyken

21 november 2018

15u57

Bron: Focus, Berliner Morgenpost, RTL 68 Een 15-jarig meisje zou dagenlang door verschillende mannen zijn verkracht in de Duitse stad München. Volgens de politie zijn de verdachten allen Afghanen.

Op zaterdag 22 september zouden het Duitse meisje en de 17-jarige Afghaanse hoofdverdachte die elkaar al enige weken kenden, zich opgehouden hebben in een woning van kennissen in het district Pasing in het westen van de stad.



“Vervolgens eiste hij seks, wat het meisje aanvankelijk weigerde”, verklaarde de politie. “Ze werd geïntimideerd en bedreigd waarna het tot geslachtsgemeenschap kwam.”



Maar de dreigementen bleven doorgaan. Vier dagen lang werd het slachtoffer gedwongen om seks te hebben met vijf kennissen van de 17-jarige hoofdverdachte. Die verkrachtingen zouden zich in een andere woning hebben voorgedaan in het district Berg am Laim in het zuidoosten van de stad.

Pas op 25 september hield de beproeving voor het tienermeisje op. In de instelling waar ze verbleef, nam ze een medewerker in vertrouwen en vertelde over het seksuele misbruik. Vervolgens werd de politie ingeschakeld.

De 17-jarige hoofdverdachte en vier andere verdachten tussen 20 en 28 jaar zijn in de daaropvolgende weken gearresteerd. Er wordt nog gezocht naar een zesde verdachte. Alle vermeende daders zijn afkomstig uit Afghanistan. Ze zijn volgens Duitse media als asielzoekers erkend. De beschuldigde mannen hielden de lippen meestal stijf op elkaar tijdens de ondervragingen of beweerden dat het tienermeisje had ingestemd met de seks.