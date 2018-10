Zes maanden cel voor man die Marie (22) in gezicht sloeg omdat ze zijn vuile opmerking niet pikte kv

04 oktober 2018

19u45

Bron: Le Parisien, Le Point 6 De man die in juli een klap verkocht aan de Franse student Marie Laguerre, vliegt voor zes maanden in de cel. Dat heeft een rechter in Parijs vandaag beslist. Bovendien moet hij zich psychologisch laten begeleiden en mag hij geen contact hebben met het slachtoffer.

Op 24 juli kruiste Marie Laguerre het pad van de 25-jarige man in de nabijheid van een terras in het XIXde arrondissement van Parijs. Hij riep haar vernederende, beledigende opmerkingen toe en floot haar na. Marie beet terug: “ta gueule!” (hou je bek, red.) riep ze. Dat pikte de kerel echter niet. Hij draaide zich om, kwam haar achterna en sloeg haar in het gezicht. Een bewakingscamera op het terras registreerde het hele gebeuren. De beelden gingen de hele wereld rond.

Vorige maand kon de man in kwestie gearresteerd worden. Vandaag werd hij schuldig bevonden aan zware mishandeling en veroordeeld tot twaalf maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk en een proeftijd van drie jaar. Daarnaast moet hij ook 2.000 euro morele schadevergoeding aan het slachtoffer betalen. De rechter oordeelde dat de man zich ook psychologisch moet laten begeleiden, werk moet vinden en dat hij geen contact mag zoeken met Marie Laguerre. Bovendien mag hij zich niet meer in het XIXde arrondissement van Parijs begeven.

Volgens AFP werd de man op 4 augustus opgenomen in een psychiatrische instelling nadat hij was gearresteerd omdat hij stenen naar een auto in de omgeving van de Champs-Élysées had gegooid. Bij zijn arrestatie kraamde hij wartaal uit. Nadat de bewakingsbeelden van het incident met Laguerre meer dan een maand de ronde deden, werd de man uiteindelijk herkend. Op 28 augustus werd hij opgepakt voor die feiten opgepakt.