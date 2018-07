Zes kinderen en twee volwassenen sterven in koelwagen, wachtend op mensensmokkelaars sam

16 juli 2018

17u24

Bron: belga 0 In Libië zijn honderd migranten aangetroffen in een koelwagen. De ordediensten vonden ook acht doden, onder wie zes kinderen.

De koelwagen stond geparkeerd in de rand van Zouara, een stad ten westen van Tripoli aan de Middellandse Zee. De regio wordt beschouwd als een belangrijke transitzone voor migranten die uit Afrika via de Middellandse Zee naar Europa willen.

"We kregen melding van de verdachte vrachtwagen", zegt een woordvoerder van de plaatselijke veiligheidsdiensten. "In de koelwagen troffen we honderd migranten aan, allemaal uitgeput en uitgehongerd. Er zijn ook acht doden: zes kinderen, een vrouw en een man." Alle migranten werden overgebracht naar het ziekenhuis.

Volgens dezelfde bron kwamen de migranten vooral uit Bangladesh en Pakistan. Ze zouden op een boot van mensensmokkelaars wachten om de oversteek naar Europa te maken.