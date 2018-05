Zes kinderen door wilde honden verscheurd in India kg

07 mei 2018

13u52

Wilde honden hebben in het noorden van India in enkele dagen tijd zes kinderen gedood. De slachtoffers, die tussen vijf en twaalf jaar oud waren, kwamen sinds donderdag om het leven bij verschillende aanvallen in de landelijke gebieden van het district Sitapur, in de noordelijke deelstaat Uttar Pradesh, zo deelt de lokale politie maandag mee.

Sinds november vorig jaar zijn in het district nu al minstens twaalf mensen gedood door wilde honden. Deze zondag werd nog een kind van tien levensgevaarlijk verwond door de dieren.

De politie heeft een zoekactie opgezet naar de honden. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van drones.

30 miljoen straathonden

In India leven naar schatting 30 miljoen straathonden. Ze maken, vooral 's nachts, ook in grote steden de straten onveilig. Heel wat van de dieren zijn hondsdol en kunnen met hun beten die ziekte overdragen op mensen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sterven elk jaar zowat 20.000 mensen in India aan hondsdolheid.