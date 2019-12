Zes keer veroordeeld voor dezelfde vier moorden en nu vrij omdat aanklager telkens zwarte juryleden wraakte Joeri Vlemings

20 december 2019

13u04

Bron: New York Times 0 Curtis Flowers is voor het eerst in 23 jaar een vrij man. Zes maanden geleden werd zijn laatste veroordeling uit 2010 ongedaan gemaakt wegens discriminatie van de blanke aanklager bij de samenstelling van de jury. De zwarte veroordeelde mocht maandag de cel verlaten na het betalen van een borgsom van 250.000 dollar (225.000 euro).

Zes keer is Curtis Flowers, een 49-jarige zwarte man uit Mississippi, veroordeeld voor dezelfde viervoudige moord op 16 juli 1996 in een meubelzaak in het plaatsje Winona, op twee uur van Memphis. Flowers was er zelf ontslagen en was daardoor gefrustreerd, maar hij heeft altijd ontkend dat hij de dader was.

De aanklager was tijdens de zes processen altijd dezelfde: Doug Evans. Hij, een blanke man, wraakte systematisch Afro-Amerikaanse juryleden. 61 van de 72 juryleden waren over de zes processen van blanke huidskleur. Dat is discriminatie op basis van ras en een schending van de grondwettelijke rechten van de beklaagde, zo oordeelde rechter Brett Kavanaugh in juni.

De eerste drie jury’s waren bijna volledig blank en bevonden Curtis Flowers schuldig aan de brutale moorden. Het Hooggerechtshof van de staat Mississippi vernietigde de veroordelingen telkens. Tijdens het vierde en vijfde proces kwam de jury niet tot een beslissing. De zesde keer werd Curtis Flowers dan weer ter dood veroordeeld. Ditmaal ging de zaak in beroep tot het federale Hooggerechtshof, dat op 21 juni opnieuw de veroordeling ongedaan maakte. De van discriminatie beschuldigde aanklager Doug Evans was, tot de verbazing van rechter Joseph H. Loper Jr., niet aanwezig in de rechtbank: “Ik had hem hier verwacht”.

Loper zette maandag de borg op 250.000 dollar. Curtis Flowers kan zo na 23 jaar cel tijd bij zijn familie doorbrengen. Zijn dochter Crystal Ghoston was amper drie toen haar vader gearresteerd werd. Haar tante voedde haar op.

Vraag is nu of er nog een zevende proces komt. De verdediging vraagt om de klachten tegen Flowers te laten vallen.