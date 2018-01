Zes keer meer intoxicaties en meer sterfgevallen door cocaïne in Frankrijk ADN

26 januari 2018

16u59

Bron: Belga 3 De Franse gezondheidsautoriteiten hebben vandaag aangekondigd in 2016 zes keer zoveel intoxicaties te hebben geregistreerd dan in 2010 door cocaïne en zijn derivaten.

In 2010 waren er volgens het Agence du médicament (ANSM) maar 68 intoxicaties, terwijl dat er zes jaar later 416 waren. "De toename is groot tussen 2015 en 2016 en lijkt zich ook in 2017 voort te zetten", stelde het ANSM in een verklaring. Ook het aantal sterfgevallen dat rechtstreeks verband houdt met cocaïne neemt toe bij onze zuiderburen: 44 in 2015 tegenover 25 in 2010.

Daarnaast neemt volgens het agentschap de consumptie van crack, de goedkopere en rookbare variant van cocaïne, toe ten opzichte van cocaïnepoeder: 33 procent in 2017 tegenover 20 tot 25 procent tussen 2015 en 2016.

Steeds puurder

Dat het aantal intoxicaties en sterfgevallen toeneemt, komt volgens het agentschap doordat cocaïne meer beschikbaar is geworden, en steeds puurder wordt verkocht. Cocaïnepoeder is volgens het Franse observatorium van drugs en verslavingen (OFDT) "het meest geconsumeerde illegale product in Frankrijk, na cannabis". Het instituut wees er in december al op dat het steeds makkelijker te verkrijgen is.

Cocaïne wordt genomen voor zijn stimulerende effecten. De drugs verandert de werking van het cardiovasculaire systeem en kan psychische problemen veroorzaken.