Zes jaar Oekraïense cel voor Fransman die aanslagen wilde plegen tijdens EK2016

21 mei 2018

19u22

Bron: Belga 0 Het Oekraïense gerecht heeft maandag een Fransman veroordeeld tot zes jaar cel. De 27-jarige man was in 2016 opgepakt aan de Oekraïens-Poolse grens met een wapenarsenaal en werd ervan beschuldigd dat hij aanslagen wilde plegen tijdens het Europees kampioenschap voetbal in 2016 in Frankrijk.

De man, Grégoire Moutaux, werd in mei 2016 opgepakt na zes maanden onderzoek. Hij had 125 kilogram van de springstof TNT bij zich, twee raketwerpers, vijf kalasjnikovs en meer dan 5.000 stuks munitie. Die zou hij illegaal verkregen hebben in het oosten van Oekraïne.

De twintiger zou van plan geweest zijn aanslagen te plegen tegen onder meer een moskee en een synagoge.

Hij stond terecht voor de rechtbank van Ljuboml, een kleine stad in de regio Wolynië, in het westen van Oekraïne.