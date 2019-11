Zes jaar cel voor vrouw die haar tweelingzus doodstak jv

22 november 2019

22u30

Bron: Fox News 0 De 27-jarige Amanda Ramirez uit New Jersey heeft zes jaar gevangenisstraf gekregen voor de moord op haar tweelingzus Anna. Na een dronken nacht sloegen de stoppen bij Amanda door en stak ze Anna neer.

Volgens haar advocaat kampte Amanda Ramirez met een postnatale depressie en heeft die geleid tot het tragische voorval. “Ik weet dat ik niets kan zeggen om te rechtvaardigen wat ik heb gedaan”, sprak een berouwvolle Amanda Ramirez gisteren na het vonnis. “Ik wil alleen duidelijk stellen dat ik nooit de intentie had mijn tweelingzus te doden.” Ramirez verontschuldigde zich ook bij haar familie die ze dit allemaal aandeed. “Ik hoop dat ze mij kunnen vergeven.”

Amanda Ramirez stortte zich op haar tweelingzus Anna om 5u38 ‘s ochtends op 22 juni. Ze had de hele nacht gedronken. Om 6u19 werd Anna Ramirez in het ziekenhuis doodverklaard. Volgens Amanda vocht ze met haar tweelingzus om een mes te grijpen dat Anna naar de keuken bracht, maar een getuige ontkende dat. Die laatste hoorde Amanda tegen haar zus zeggen: “Kijk wat ik nu doe”. Daarop zei Anna: “Amanda, je hebt me neergestoken!”