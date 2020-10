Zes jaar cel voor miljardairsdochter in zaak tegen leiders van sekte die seksslavinnen brandmerkte jv

01 oktober 2020

13u18

Clare Bronfman, de 41-jarige erfgename van Seagram, is veroordeeld tot 6 jaar en 9 maanden cel voor haar rol in Nxvium, een bedrijf dat zelfhulpcursussen aanbood. In werkelijkheid ging het om een sekte die zich inliet met dwangarbeid, afpersing en seksueel misbruik. De sekteleider bleek zelfs seksslavinnen te hebben die werden gebrandmerkt met zijn initialen . Ook actrice Allison Mack, bekend van Smallville, was bij de sekte betrokken.

Clare Bronfman is de jongste dochter van de in Canada geboren Amerikaan Edgar Bronfman, die als twintiger bij Seagram, het wereldberoemde bedrijf van zijn vader in Montreal, begon te werken. Seagram groeide uit tot een van de grootste alcoholproducenten ter wereld en is bij ons nog altijd bekend van de Seagram’s gin. Later legde het bedrijf zich toe op de mediasector.

In 1953 kwam Edgar Bronfman aan het hoofd te staan van de Amerikaanse zusterfirma. Vijf jaar later opende een indrukwekkende wolkenkrabber op Park Avenue de deuren: de Seagram Building, toen met een hoogte van 157 meter en met 38 verdiepingen een van de hoogste gebouwen in de wijk. Edgar Bronfman had zeven kinderen uit twee van zijn vier huwelijken. Een van hen is Clare Bronfman.

Clare Bronfman is de eerste beschuldigde in de zaak-Nxivm die veroordeeld is tot een gevangenisstraf. Vorig jaar in juni werd sekteleider Keith Raniere (60), die in 1998 Nxivm mee oprichtte, al schuldig bevonden aan onder meer sekshandel, afpersing en fraude. Eind deze maand kent ook hij zijn strafmaat. Hij riskeert tot levenslang.

Clare leerde de zelfhulpgroep Nxivm, met hoofdkwartier in Albany in de staat New York, in 2003 kennen. Ze kampte toen, zo schrijft de New York Times, met persoonlijkheidsproblemen als dochter van een beroemd miljardair en Nxivm gaf haar, naar eigen zeggen, een doel. Ze werkte zich bij Nxivm (uitgesproken als Nexium) op tot lid van de raad van bestuur. Ze bleef er vijftien jaar lang aan boord, ook toen er meer en meer kritiek kwam dat Nxivm eigenlijk een sekte was die onder meer vrouwen dwong tot seksuele slavernij. De seksslavinnen van Raniere werden zelfs gebrandmerkt met zijn initialen tijdens een geheim ritueel. “Meester, brandmerk mij alsjeblief, het is een eer”, moesten de vrouwen daarbij zeggen.

Edgar Bronfman, de vader van Clare, noemde Nxivm in 2003 al een “sekte” en bombardeerde zichzelf zo tot vijand. Zijn dochter sprak vervolgens haar onuitputtelijke financiële middelen aan om met een legertje dure advocaten de kritiek te pareren. Ze huurde ook privéspeurders in om tegenstanders te intimideren. Ze zou naar schatting minstens 100 miljoen euro aan Nxivm hebben gespendeerd. Volgens de aanklagers had Raniere zijn misdaden nooit kunnen begaan zonder de financiële hulp van Bronfman.

De rechter in Brooklyn hekelde gisteren haar “intimidatie, controle en bestraffing” van Nxivms vijanden via “het herhaaldelijk en consequent aanwenden van haar rijkdom en status”. Rechter Nicholas G. Garaufis veroordeelde de steenrijke erfgename van Edgar Bronfman, die eind 2013 overleed, tot 81 maanden cel.

Meteen na het voorlezen van de straf greep Clare Bronfman naar haar keel, alsof ze niet meer kon slikken. Ze werd afgevoerd en aangehouden. Haar advocaat noemde het verdict “afschuwelijk” en kondigde aan in beroep te zullen gaan.

Bronfman had schuldig gepleit, net als vier andere leiders uit de entourage van Raniere, onder wie actrice Allison Mack, die in ‘Smallville’ meespeelde. Mack rekruteerde mee seksslavinnen voor een aparte, geheime groep binnen de sekte. Daar was Bronfman geen lid van. Bronfman bekende wél schuld aan identiteitsdiefstal en immigratiefraude. Maar volgens rechter Garaufis had ze bewust de smerigere kant van Nxivm genegeerd. Daarom kreeg ze een zwaardere straf dan geëist. “Ik weet niet hoeveel andere multimiljonairs er zo zijn die klaarstaan om hun onuitputtelijke middelen te besteden aan het steunen van piramidespelen van gevaarlijke criminelen”, sprak de rechter.

Op haar proces kwamen negen slachtoffers van Nxivm getuigen over hoe de sekte hun levens, relaties, carrières en reputaties verwoestte. Zo zei Kristin Keeffe dat Bronfman haar onder druk zette om te verkondigen dat ze haar zoontje, dat de sekteleider Raniere had verwekt, had geadopteerd. Zo kon Raniere ontsnappen aan de uitbetaling van alimentatie.

Volgens Barbara Bouchey, een ex van Raniere die brak met Nxivm, probeerde Bronfman zelfs nog in de laatste weken om Boucheys reputatie te schaden via het gerecht. “Je blijft mij beschadigen. Hou jij dan nooit op?” vroeg ze huilend aan Bronfman op het proces.

Clare Bronfman blijft trouw aan sekteleider Keith Raniere en weigert tot vandaag hem te beschuldigen, ook al smeekten enkele slachtoffers haar daarom op het proces. Vorige maand zei ze aan de rechter daarover dat ze nog altijd in Raniere gelooft.