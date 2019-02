Zes jaar cel voor Colombiaanse dierenarts die zakjes heroïne in puppy’s stopte ttr

De Colombiaanse dierenarts Andres Lopez Elorez (38) werd vrijdag veroordeeld tot zes jaar cel voor het inbrengen van zakjes heroïne bij puppy's. De man smokkelde in opdracht van een drugskartel de dieren van de stad Medellín, in het noordwesten van Colombia, naar verschillende plaatsen in de Verenigde Staten. Dat gebeurde tussen 2004 en 2005.

Elorez voerde verschillende operaties uit waarbij hij zakjes met vloeibare heroïne inbracht in de buik van labradors. Na de operatie bracht de dierenarts de puppy’s vanuit Colombia naar verschillende steden in de Verenigde Staten, waar de heroïne opnieuw uit hun lichaampjes werd gehaald. Over hoeveel dieren het in totaal gaat, is niet duidelijk.

Speurders vielen in 2005 een kliniek binnen, waar ze tien puppy’s met drugs vonden. De politie kon toen een twintigtal leden van de bende arresteren, maar Elorez ontsnapte en vluchtte naar Spanje. De dierenbescherming kwam ter plekke en nam de dieren in beslag. Voor drie hondjes kwam echter alle hulp te laat. Zij stierven enkele dagen later.

Geen verantwoordelijkheid

Het zou nog tot 2015 duren vooraleer de Spaanse politie Elorez kon arresteren. De Colombiaan, die zijn onschuld volhield, werd uiteindelijk overgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij voor een federale rechtbank in Brooklyn, New York, verscheen. “Elorez is niet alleen een drugssmokkelaar, hij verbrak ook de eed van een dierenarts om dierenleed te voorkomen door zijn vaardigheid om te opereren te misbruiken voor een vreselijk plan om heroïne te smokkelen in de buik van puppy’s”, sprak advocaat Richard Donoghue.

“Honden zijn de beste vrienden van mensen, en zoals de beklaagde straks zal leren: wij zijn de ergste vijand van drugssmokkelaars”, klonk het.

De Colombiaan zei tijdens het proces spijt te hebben van zijn daden. “Een dierenarts die banden had met het drugskartel beloofde me meer werk. Ik ging op zijn aanbod in, zonder goed te beseffen waar ik écht aan begon”, aldus Elorez, die werd veroordeeld tot zes jaar cel.