Zes jaar cel voor Australische kardinaal George Pell wegens pedofilie IB

13 maart 2019

01u44

Bron: Belga, ANP 0 De Australische kardinaal George Pell (77) is in Melbourne veroordeeld tot zes jaar cel wegens pedofilie. De voormalige hoge functionaris van het Vaticaan was eerder door de rechtbank op vijf aanklachten schuldig bevonden voor het misbruik van twee 13-jarige misdienaren eind jaren 90.

De 77-jarige Pell is de hoogste geestelijke in de rooms-katholieke kerk die wegens seksueel misbruik is veroordeeld. Rechter Peter Kidd van de rechtbank in de staat Victoria bepaalde dat Pell de komende drie jaar en acht maanden niet in aanmerking komt voor vervroegde vrijlating.

Daarnaast wordt hij voor de rest van zijn leven geregistreerd als dader van seksueel misbruik.

Slachtoffer overleden

Pell zou de jongens in de jaren negentig in de sacristie van de Saint Patrick’s Cathedral in Melbourne hebben misbruikt, toen hij als aartsbisschop diende in Melbourne. Een van de slachtoffers is in 2014 overleden. De kardinaal, die in 2017 zijn functie neerlegde, heeft de beschuldigingen altijd met kracht ontkend. Hij had al beroep aangetekend tegen drie aanklachten.