Zes Italiaanse agenten opgepakt na verkoop verblijfsvergunningen aan migranten EB

16u35

Bron: DPA 3 EPA Zes Italiaanse politieagenten, die tegen betaling verblijfsvergunningen aan migranten zouden hebben gegeven, zijn gearresteerd. Dat deelde het persagentschap Ansa onder aanhaling van de politie in Milaan mee.

De verdachte agenten werkten op het ogenblik van de feiten op de bevoegde afdeling van de Milanese politie. Ze worden ervan beschuldigd tegen bedragen tussen de 500 en 5.000 euro langdurige verblijfsvergunningen te hebben verkocht voor eigen rekening. Houders van een dergelijke verblijfsvergunning kunnen later ook het Italiaanse staatsburgerschap verkrijgen.

De speurders gaan uit van meer dan honderd gevallen tussen 2013 en 2016. Vier agenten en twee tussenpersonen zitten in voorarrest, twee andere agenten werden onder huisarrest geplaatst. De zaak was in november 2016 aan het licht gekomen na de arrestatie van een andere politieagent op verdenking van corruptie.