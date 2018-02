Zes humanitaire helpers in Centraal-Afrikaanse Republiek vermoord SVM

28 februari 2018

18u03

Bron: Belga 0 Zes humanitaire helpers zijn volgens de Verenigde Naties in de Centraal-Afrikaanse Republiek vermoord. Onder hen ook een medewerker van het VN-Kinderfonds. Dat deelde Marie-Pierre Poirier, de Unicef-directrice voor West- en Centraal-Afrika, mee.

De zes werden zondag in de omgeving van Markunda aangevallen. Hoe een en ander gebeurde en wie er achter zit, is voorlopig nog onduidelijk.

"We veroordelen deze zinloze daad tegen humanitaire helpers krachtig. Zij waren daar om het leven van noodlijdende mensen te verbeteren", aldus Poirier. Over de nationaliteit van de slachtoffers maakte Unicef geen details bekend.

Geweld opgelaaid

In 2013 was in het land een burgeroorlog uitgebroken, de milities van de christelijke meerderheid en de moslimminderheid staan er tegenover elkaar. Door een Franse militaire interventie en later een VN-vredesmissie stabiliseerde de situatie in het land zich enigszins. De voorbije maanden is het geweld echter weer opgelaaid.

Volgens VN-cijfers zijn rond de 1,2 miljoen mensen op de vlucht, dat is zo'n kwart van de bevoking. Rond de helft van de 4,6 miljoen burgers is aangewezen op humanitaire hulp.