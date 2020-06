Zes gewonden na steekpartij aan hotel in Glasgow: ook agent neergestoken, dader doodgeschoten HLA

26 juni 2020

15u25

Bron: ANP, BBC, Skynews, Reuters, The Guardian 46 Het centrum van de Schotse stad Glasgow is door de politie afgesloten naar aanleiding van een "ernstig incident" in de inkomhal van het Park Inn Hotel in West George Street. De Schotse politie bevestigt dat een agent werd neergestoken en dat de dader werd doodgeschoten, en meldt dat de situatie intussen onder controle is. Zes mensen werden gewond afgevoerd naar het ziekenhuis, bevestigt de politie. In verschillende Britse media is sprake van drie doden.



Op foto's is te zien dat de politie en ambulancediensten in groten getale zijn uitgerukt naar de straat. Het Britse Sky News meldt op basis van ooggetuigen dat er meerdere gewonden zouden zijn. De ooggetuigen zeggen dat zij onder meer bloed en gewapende politieagenten hebben gezien. De politie van Glasgow vraagt mensen om niet naar het afgesloten gebied te gaan en zegt dat er geen dreiging meer is voor het publiek.

Minstens zes gewonden

De Schotse politie meldt op twitter dat een politieagent werd neergestoken. De man werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De dader, een man, werd doodgeschoten door de politie, bevestigt de Schotse politiechef Steve Johnson: “Een mannelijke verdachte werd neergeschoten door een politieagent. Ik wil het publiek geruststellen: op dit moment wordt niet gezocht naar iemand anders.”

Intussen bevestigt de politie dat zes mensen werden overgebracht naar het ziekenhuis, onder hen de neergestoken politieagent, die “in kritieke toestand maar stabiel is”.

UPDATE 15:25 ACC Steve Johnson said: "The individual who was shot by armed police has died. Six other people are in hospital for treatment to their injuries including a police officer, who is in a critical but stable condition. Police Scotland(@ policescotland) link

De BBC meldt dat drie mensen werden doodgestoken, maar dat wordt niet officieel bevestigd. Een ooggetuige zegt dat hij minstens vier mensen afgevoerd zag worden in ziekenwagens. “Daarna zagen we gewapende agenten het hotel binnenlopen”, zegt de man tegen persagentschap AP. “We stonden nog steeds buiten, maar we werden door de oproerpolitie naar binnen gestuurd en er werd gezegd dat we de deur moesten sluiten”, vervolgt hij. Een andere ooggetuige vertelt bij SkyNews dat ze verschillende bloedende mensen op de grond zag liggen. “Ik zag mensen uit het hotel rennen, en hoorde de polite roepen ‘handen omhoog, kom naar buiten’”, vertelt de vrouw die alles zag gebeuren vanuit in gebouw in dezelfde straat als het hotel.

“Overal bloed”

Een man die in het hotel verbleef op het moment van de feiten, vertelt aan BBC wat hij zag: “Ik was op mijn kamer toen ik geschreeuw hoorde van beneden. Toen ik uit mijn raam keek zag ik niet wat er aan de hand was, maar ik zag verschillende mensen naar het hotel staren. Ik besloot te gaan kijken wat er aan de hand was, en toen ik de lift opendeed zag ik overal bloed. Vervolgens nam ik de trap naar beneden en ook in de hotellobby was er overal bloed.”

De Schotse eerste minister Nicola Sturgeon roept de inwoners van Glasgow op om uit de buurt van het hotel weg te blijven zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. Sturgeon roept ook op om geen onbevestigde informatie te delen. “De berichten uit het centrum van Glasgow zijn vreselijk”, schrijft ze op twitter, “Mijn gedachten gaan uit naar iedereen betrokken bij het incident”.

The reports from Glasgow City Centre are truly dreadful. My thoughts are with everyone involved. I am being updated as the situation becomes clearer. Please help the emergency services do their jobs by staying away from the area - and please don’t share unconfirmed information. Nicola Sturgeon(@ NicolaSturgeon) link

Ook de Britse premier Boris Johnson heeft op twitter zijn medeleven betuigd: “Diep bedroefd door het vreselijke incident in Glasgow. Mijn gedachten gaan uit naar alle slachtoffers en hun familie”, schrijft Johnson.

Deeply saddened by the terrible incident in Glasgow, my thoughts are with all the victims and their families.



Thank you to our brave emergency services who are responding. Boris Johnson #StayAlert(@ BorisJohnson) link

De steekpartij vond plaats op de trappen in de inkomhal van het Park Inn Hotel in het centrum van Glasgow. Volgens de Britse krant The Guardian werden in dat hotel tijdens de coronacrisis asielzoekers opgevangen.



