Zes gemaskerde mannen opgepakt voor brutale aanval op demonstranten Hongkong

23 juli 2019

11u19

De politie van Hongkong heeft zes mannen gearresteerd die mogelijk betrokken waren bij de aanval op demonstranten in Hongkong zondagavond. Tientallen betogers raakten daarbij gewond, één demonstrant ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Politiewoordvoerder Chan Tin-chu laat weten dat de mannen, tussen 24 en 54 jaar oud, zijn aangehouden voor ‘onwettige samenscholing’ en hun deelname aan de aanval op demonstranten in een metrostation in de buurt Yuen Long. Enkele aanvallers zijn lid van criminele bendes, ‘triades’ genoemd in Hongkong. “Er zullen snel meer mensen opgepakt worden. De politie staat geen enkele vorm van geweld toe”, aldus Chan Tin-chu. Over de motieven achter de aanval op demonstranten kon de politiewoordvoerder nog niets melden.

Zeker dertig mannen vielen zondagavond de demonstranten aan. Ze waren in het wit gekleed en onderscheidden zich daarmee duidelijk van de demonstranten, die veelal juist zwarte kleding dragen. De mannen sloegen met metalen en houten stokken in op de anti-regimedemonstranten die zich op het metrostation en in de metro bevonden. 45 betogers raakten gewond, waarvan een persoon nog in kritieke toestand in het ziekenhuis verblijft.

Geen uitlevering

Duizenden mensen gingen zondag opnieuw de straat op om te betogen tegen de leider Carrie Lam en de manier waarop zij omgaat met een omstreden wet die uitlevering aan China mogelijk maakt. De pro-democratie betogers eisen dat die wet, die voorlopig van tafel is, nu definitief de prullenbak ingaat. Volgens de organisatoren gingen 430.000 mensen de straat op, de politie houdt het op 140.000 betogers.

De voormalige Britse kolonie hoort bij China, maar zijn samen ‘één land, met twee systemen’, waardoor Hongkong tot op zekere hoogte autonoom is. Met de uitleveringswet aan China komt die autonomie volgens de betogers in gevaar.

Politie onder vuur

De politie van Hongkong ligt nu onder vuur omdat ze te laat in actie kwam om de betogers te beschermen. Carrie Lam zei dat de politiebezetting dun was door de mensenmassa's buiten. Haar regering wordt ervan beschuldigd samen te werken met de aanvallers, maar dat ontkent Lam stellig.

China liet eerder weten de Hongkongse demonstranten te willen vervolgen omdat ze eerder het Hongkongse parlement hadden bezet. Ze ondermijnen volgens Peking het principe van ‘één land, twee systemen’. De jonge bezetters werden door de Chinese regering veroordeeld als ‘criminelen’, ‘illegale onruststokers’ en ‘buitenlandse agenten’.