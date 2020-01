Zes doden tijdens nieuwjaarsnacht in Nederland, hulpdiensten op vele plaatsen bekogeld jv

01 januari 2020

08u50

Bron: ANP 158 Nederland heeft er een woelige nieuwjaarsnacht opzitten. Hulpdiensten en politie kregen het op heel wat plaatsen in het land hard te verduren. Er vielen ook zes doden.

Bij een brand in een flat in Arnhem kwam een gezin van vier vast te zitten in de lift. De moeder en de dochter raakten zwaargewond, maar overleefden het drama. De vader en het vierjarige zoontje niet: zij hadden te veel rook binnengekregen en overleden een paar uur later.

In Friesland kwam gisteravond een 58-jarige vrouw om het leven bij een kettingbotsing. Tientallen mensen raakten gewond. Ook in Nieuw-Amsterdam (Drenthe) overleed een 69-jarige bestuurster uit Emmen. Ze was met haar wagen in de Vaart Zuidzijde terechtgekomen.

In Den Haag werd een persoon dood aangetroffen op straat. Nog in de stad, waar het vannacht heel onrustig was, werden politie en brandweer bekogeld met vuurwerk tijdens het opruimen van een vuur. Ook in Utrecht en nog een vele andere plaatsen werden de Nederlandse hulpdiensten belaagd door omstanders.

Schietpartij

Zwolle kreeg al de vijfde schietpartij in vier maanden tijd te verwerken. Daarbij viel vannacht één dode: een 52-jarige man uit Zwolle zelf. De schutter zou gevlucht zijn. Ook in Hoogezand in Groningen is gisteravond geschoten. Dat gebeurde aan de Transportweg. Een vrouw raakte lichtgewond. De politie is op zoek naar de verdachte.

In het Overijsselse Lemelerveld liep op het Kroonplein iemand steekwonden op tijdens oud en nieuw. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een verdachte is aangehouden.

Bij het Oogziekenhuis in Rotterdam kwamen afgelopen nacht achttien slachtoffers binnen met oogletsels. Dat is een forse stijging ten opzichte van vorig jaar, toen het er acht waren.

