Zes doden na aanslag op veiligheidsdiensten in Tunesië Redactie

08 juli 2018

Bij een aanslag op een post van de nationale garde in Tunesië zijn zes soldaten om het leven gekomen. Dat meldt het Tunesische ministerie van Binnenlandse Zaken, dat zo een eerdere balans van acht doden naar beneden aanpast.

Volgens het ministerie gaat het om de meest bloedige aanslag in Tunesië in twee jaar tijd. In de provincie Jendouba, in de buurt van de Algerijnse grens, kwamen zes agenten van de nationale garde om het leven toen een mijn ontplofte. Na de ontploffing zouden de aanvallers het vuur geopend hebben op de agenten.

Het ministerie spreekt van een aanslag door "terroristen". Jendouba wordt beschouwd als een bolwerk van islamistische rebellen, die van het bergachtige gebied gebruik maken om aanslagen uit te voeren. De aanslag werd nog niet opgeëist.

De laatste grote aanslag in Tunesië dateert van maart 2016, toen jihadisten aan de Libische grens dertien leden van de ordediensten en zeven burgers doodden. In de grensregio met Algerije vinden wel vaker incidenten plaats.