Zes doden en zestien gewonden bij ongeval met passagierstrein en goederenwagon in Denemarken

02 januari 2019

10u10

Bron: Belga, Reuters, BBC, VRT, anp 7 Bij een treinongeval in Denemarken zijn vanochtend zes doden gevallen. Dat melden Deense media op basis van politiebronnen. Volgens de eerste berichten zou een zeildoek van de goederentrein losgekomen zijn, waarna de sneltrein plots hevig moest remmen. “Het gaat het om het ernstigste spoorongeval in Denemarken sinds 1988", zo bericht persagentschap Ritzau.

Het ongeval gebeurde omstreeks 7.30 uur op de Grote Beltbrug, die de eilanden Funen en Seeland verbindt. Aanvankelijk was sprake van acht gewonden, maar de politie bevestigde later dat er zes doden en zestien gewonden zijn geteld. Op de trein zaten 131 reizigers. De politie adviseerde alle passagiers die aan boord waren van de trein contact op te nemen met hun geliefden om te laten weten dat ze veilig zijn. Er is een crisiscentrum opgericht in het nabijgelegen Nyborg, zo berichten Deense media.

Afgelopen nacht raasde een zware storm over Denemarken en Zweden. Mogelijk lag die aan de basis van het ongeval. Volgens sommige bronnen kwamen verschillende onderdelen van de goederentrein, onder meer een zeildoek, los door de wind en reed de reizigerstrein daarop in. Een officiële bevestiging daarvan is er nog niet.

De Deense Bierbrouwer Carlsberg bevestigde aan de zender TV2 dat de betrokken goederentrein onderweg was met zijn producten. “DB Cargo (een Duitse goederenvervoerder, red) heeft ons meegedeeld dat er een ongeval is gebeurd met onze goederen”, verklaarde een woordvoerder van het bedrijf.

Volgens persbureau Ritzau gaat het om het ernstigste spoorongeval in Denemarken sinds 1988. Zware spoorongevallen zijn een zeldzaamheid in het land. Iedere dag reizen ongeveer 21.000 passagiers met de trein over de 18 kilometer lange Grote Beltbrug tussen de eilanden.

