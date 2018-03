Zes doden en veertien gewonden bij helikopterongeluk in Senegal

15 maart 2018

Bron: Belga, enca.com

In Senegal zijn gisterenavond zes doden en veertien gewonden gevallen bij een helikopterongeval. Een legerhelikopter stortte neer in een mangrovebos aan de kust van Missirah in het zuiden van het land.