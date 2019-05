Zes doden en tweehonderd gewonden bij protesten in Jakarta tegen herverkiezing Joko Widodo

KVE

22 mei 2019

06u40

Bron: Belga

In de Indonesische hoofdstad Jakarta is het na de herverkiezing van president Joko Widodo tot straatprotesten gekomen. Bij schermutselingen tussen de politie en aanhangers van Joko's tegenstander, de voormalige generaal Prabowo Subianto, kwamen zes mensen om het leven, zo berichten plaatselijke media onder aanhaling van de gouverneur van Jakarta. Minstens tweehonderd mensen raakten naar verluidt gewond. Ook werden meerdere auto's in brand gestoken. De ordediensten zetten waterkanonnen, traangas en rubberen kogels in om de massa uiteen te drijven.