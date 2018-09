Zes doden en 64 vermisten bij aardverschuiving op toeristisch eiland Filipijnen ADN

20 september 2018

11u25

Bij een aardverschuiving op de Filipijnen zijn minstens zes mensen om het leven gekomen. De aardverschuiving trof vandaag een tiental woningen in het centrum van het land, op het toeristische eiland Cebu. Er zijn ook 64 mensen vermist. In de Filipijnen hebben moessonregens de grond onstabiel gemaakt. Intussen is ook de dodentol van de tyfoon Mangkhut opgelopen tot 88.

Hulpverleners zochten in de ochtend nog overlevenden in het dorp Tina-an op Cebu. Na dagen van hevige regenval, stortte vanochtend een deel van een steile heuvel in. Ziekenwagens brachten overlevenden weg, terwijl de lichamen van de slachtoffers in een kerk werden verzameld.

"Er zijn 64 vermisten. Zes mensen zijn omgekomen. Negen zijn gewond (...) het gaat om lichte verwondingen", aldus een woordvoerder van de civiele bescherming, Julius Regner. "Meer dan 100 hulpverleners zijn ter plaatse."



De aardverschuiving volgt kort op de passage van tyfoon Mangkhut, die intussen aan meer dan 88 mensen het leven heeft gekost in het noorden van het land, vooral in een andere aardverschuiving. Dat blijkt uit een nieuwe balans die de politie vandaag heeft uitgebracht. In de regio Itogon zijn nieuwe lichamen geborgen.