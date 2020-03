Zes doden door lawines in Oostenrijkse Alpen Redactie

09 maart 2020

09u19

Bron: AD.nl 0 Zes mensen zijn dit weekend om het leven gekomen bij twee lawines in de Oostenrijkse Alpen. Dat heet de politie van het land laten weten.

Zondag kwamen bij een lawine in het Dachsteinmassief vijf bergwandelaars om het leven toen ze op hun tocht werden verrast door een enorme sneeuwplaat die op een hoogte van 2.800 meter afbrak. Volgens de politie maakten zij deel uit van een groep wandelaars uit Tsjechië.

Een woordvoerster zei tegen persbureau APA dat zeker honderd reddingswerkers uit Opper-Oostenrijk, Salzburg en Stiermarken werden ingezet om hulp te verlenen. Zij werden met zeven helikopters naar de plek van het ongeval gebracht om te helpen zoeken naar vermiste wandelaars. De slachtoffers zijn naar Hallstatt gebracht om te worden geïdentificeerd. “We hebben al ons personeel gemobiliseerd, maar er was helaas geen goede afloop’’, zo zei Heribert Eisl, het hoofd van het reddingsteam tegen de BBC.

In Karinthië, in het zuiden van Oostenrijk, kostte een lawine zondagmiddag een alpinist het leven. De 33-jarige politieagent werd op de flanken van de Grossklockner honderden meters meegesleurd door de sneeuwmassa. Zijn lichaam is met behulp van een helikopter geborgen.