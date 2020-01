Zes doden door brand in bejaardentehuis Kroatië jv

11 januari 2020

12u36

Bron: DPA/AFP 1 Bij een brand in een rusthuis in het noordwesten van Kroatië zijn vanmorgen zes mensen om het leven gekomen. Dat hebben de plaatselijke politie en brandweer laten weten. Een houten gedeelte van het rusthuis brandde volledig af. Daar waren vooral bedlegerige patiënten ondergebracht.

De oorzaak van de brand in Andrasevec, zo’n 40 kilometer ten noorden van de hoofdstad Zagreb, is nog niet gekend. De brand brak kort na 5 uur uit. De brandweer was elf minuten nadat ze op de hoogte was gebracht, al ter plaatse, maar op dat moment was het houten gedeelte van het rusthuis al volledig aan de vlammen ten prooi gevallen.

De politie zoekt nog voort naar andere eventuele slachtoffers

Premier Andrej Plenkovic en minister van Binnenlandse Zaken Davor Bozinovic zijn ter plaatse geweest, zo berichtten lokale media.