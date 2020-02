Zes doden bij schietpartij in brouwerij in Wisconsin IB

26 februari 2020

23u32

Bron: USA Today, Milwaukee Journal Sentinel, CNN, ANP 2 Een schutter heeft vandaag een bloedbad aangericht in de Amerikaanse stad Milwaukee in de staat Wisconsin. Volgens de lokale politie opende een 51-jarige man het vuur in de brouwerij, waarbij hij vijf mensen doodschoot. Daarna legde hij de hand aan zichzelf.

De dader is volgens de politie een 51-jarige inwoner van de stad, die bij brouwerij Molson Coors in dienst was. Het is nog onduidelijk wat precies is voorgevallen en wat het motief van de dader was. Medewerkers van de brouwerij zochten tijdens de schietpartij een veilig heenkomen en communiceerden onder meer via tekstberichten met de buitenwereld.

Een man vertelde de krant dat zijn vrouw, die in de fabriek werkt, zich met collega's had ingesloten in een kamer. Zij had via email te horen gekregen dat een schutter rondliep. De hulpdiensten rukten massaal uit naar het complex.



De Amerikaanse president Trump liet eerder al weten dat er vijf dodelijke slachtoffers waren, maar dat dat werd niet meteen bevestigd door de autoriteiten. “Een vreselijke moordenaar opende het vuur in de brouwerij Molson Coors. Daarbij kwamen vijf mensen om het leven en anderen raakten gewond”, verklaarde Trump op een persconferentie in het Witte Huis.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

Media staging area at this time is 35th and State. This is an active scene, take Highland Blvd as an alternative route. Milwaukee Police(@ MilwaukeePolice) link