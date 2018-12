Zes doden bij paniekuitbraak in Italiaanse discotheek kv ttr

08 december 2018

06u01

Bron: ANP, Belga 0 In een nachtclub in de Italiaanse provincie Ancona zijn zes mensen om het leven gekomen nadat er paniek uitbrak. Volgens Italiaanse media wilden mensen naar buiten vluchten toen een bezoeker traangas in de lucht had gespoten.

In de discotheek Lanterna Azzurra in het plaatsje Madonna del Piano waren ongeveer duizend, vooral jonge, bezoekers op de been. Ze waren daar voor een optreden van de Italiaanse rapper Sfera Ebbasta.

Honderd mensen raakten in het gedrang gewond, van wie een tiental er ernstig aan toe zijn. Ze werden naar een ziekenhuis in Senigallia, zo’n 20 kilometer verderop, gebracht. Zes mensen lieten in het tumult het leven.

