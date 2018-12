Zes doden bij paniekuitbraak in Italiaanse discotheek kv ttr

08 december 2018

06u01

Bron: ANP, Belga, La Repubblica 1 In een nachtclub in de Italiaanse provincie Ancona zijn zes mensen om het leven gekomen, nadat er paniek uitbrak rond 01.00 uur. Volgens Italiaanse media wilden mensen naar buiten vluchten toen een bezoeker traangas in de lucht had gespoten. Waarom de bezoeker traangas gebruikte, is momenteel nog onduidelijk.

In de discotheek Lanterna Azzurra in het plaatsje Madonna del Piano waren ongeveer duizend, vooral jonge, bezoekers op de been. Ze waren daar voor een optreden van de Italiaanse rapper Sfera Ebbasta.

Honderd mensen raakten in het gedrang gewond, van wie een tiental er ernstig aan toe zijn. Ze werden naar een ziekenhuis in Senigallia, zo’n 20 kilometer verderop, gebracht. Zes mensen lieten in het tumult het leven: twee tienerjongens, drie tienermeisjes en een moeder die haar dochter vergezelde, zo berichten Italiaanse media.

“We waren aan het dansen. Plots roken we iets vreemds. We gingen naar de nooduitgang, maar die was gesloten”, zegt een tienerjongen aan La Repubblica. Volgens de jongen raakten mensen in paniek en vertrappelden ze elkaar.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, heeft een onderzoek aangekondigd. “Mensen mogen zo niet sterven”, zei hij. Salvini ziet het als zijn plicht degenen te vinden “die uit boosaardigheid, domheid of hebzucht een feestavond hebben veranderd in een tragedie”.

