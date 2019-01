Zes doden bij frontale botsing tussen busje en vrachtwagen in Zweden waren Zwitserse toeristen KG TT

13 januari 2019

12u16

Bron: Belga, SVT 0 De zes toeristen die gisteren zijn omgekomen bij een frontale botsing tussen een vrachtwagen en een busje zijn allemaal Zwitserse toeristen. Het ongeval gebeurde nabij de stad Kiruna in het noorden van Zweden. De Zwitsers waren op weg naar huis nadat ze in Zweden naar het noorderlicht waren gaan kijken.

Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag ten zuidoosten van de Kiruna. De vrachtwagen en het busje botsten op elkaar in een scherpe bocht van de weg. De dodelijke slachtoffers zaten allen in het busje, aldus de lokale krant NSD. Eén gewonde, ook uit het busje, werd nog met een helikopter naar het ziekenhuis van de stad Lulea overgebracht. Zijn toestand was niet kritiek.



Zwitserse media melden vanochtend dat alle inzittenden van het minibusje Zwitsers waren, afkomstig uit de regio rond de stad Bern. Dat werd later bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Zwitserse consulaat stuurde medewerkers ter plaatse. De toeristen, allemaal tussen de twintig en dertig jaar oud, waren op de terugweg naar huis nadat ze verschillende weken in Zweden hadden rondgetrokken, onder andere om in het hoge noorden het poollicht te kunnen aanschouwen.



De vrachtwagenchauffeur was in shock, maar raakte niet gewond, aldus zijn werkgever, het mijnbedrijf Kaunis Iron. De oorzaak van het ongeval is niet meteen duidelijk, maar een buurtbewoner noemde het stuk weg bij de Zweedse openbare omroep “een echte dodenbocht”.

De stad Kiruna ligt boven de poolcirkel en is bekend voor zijn mijn, die hoogwaardig ijzererts produceert.