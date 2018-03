Zes doden bij explosie in Tsjechische chemiefabriek SVM

22 maart 2018

12u07

Bron: Belga 0

Zes mensen zijn om het leven gekomen bij een explosie in een chemiefabriek in Tsjechië. Er vielen ook zeker zes gewonden, twee van hen zijn er erg aan toe. De brandweer massaal ingezet om de brand te bestrijden.

De explosie vond plaats in een raffinaderij van het bedrijf Unipetrol in Kralupy-nad-Vltavou, een stad op 25 kilometer van Praag. Volgens een woordvoerder is hoogstwaarschijnlijk een vat met chemicaliën ontploft.