Zes doden bij crash van legerhelikopter in Mexico

26 mei 2019

Bron: Belga

In Mexico zijn bij een crash van een legerhelikopter alle zes inzittenden van het toestel om het leven gekomen. Het toestel van het type Mi-17 nam deel aan een brandblusoperatie in het natuurgebied Sierra Gorda in de deelstaat Queretaro, zo meldden de autoriteiten gisteren.