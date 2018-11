Zes doden bij brand in appartementsgebouw in Zwitserland

26 november 2018

10u23

Bron: anp

Zes mensen kwamen deze ochtend om het leven bij een brand in een appartementsgebouw in Solothurn, een stad in het noordwesten van Zwitserland. De hulpdiensten brachten ook verschillende bewoners naar het ziekenhuis, zo meldde de politie.