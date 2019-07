Zes burgers onthoofd in hinderlaag in noorden van Sinaï

17 juli 2019

In het noorden van de onrustige Sinaï, in Egypte, zijn vandaag zes burgers door een groep gewapende mannen in een hinderlaag gelokt en vervolgens gedood. Dat melden ooggetuigen aan DPA. De hinderlaag bevond zich op een weg ten westen van al-Arish, de hoofdstad van de provincie Noord-Sinaï. Volgens een ziekenhuisbron waren de slachtoffers onthoofd.