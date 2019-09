Zes Britten gearresteerd voor smokkel van migranten AW

13 september 2019

21u26

Bron: Belga 0 Zes Britten zijn gearresteerd in een onderzoek naar een criminele organisatie die betrokken was bij de illegale overtocht van migranten naar het Verenigd Koninkrijk in vrachtwagens of kleine boten. Dat meldt het Britse anti-misdaadbureau National Crime Agency (NCA).

De zes mannen, tussen 43 en 59 jaar oud, werden tussen woensdag en vrijdag gearresteerd in het zuiden van het graafschap Kent en in Londen voor "het helpen bij illegale immigratie naar het Verenigd Koninkrijk, aldus de NCA in een persbericht.



Ze werden allemaal vrijgelaten, één op borgtocht, terwijl het onderzoek voor de andere vijf doorgaat. De Britse autoriteiten namen ook een boot, verschillende voertuigen en een grote som geld in beslag. De arrestaties zijn gekoppeld aan de ontdekking van twaalf migranten in een vrachtwagen in een gebied in het westen van Londen, aldus de NCA.

"Dit is een belangrijk moment in dit complexe onderzoek en wij zijn van mening dat onze acties van de afgelopen dagen een crimineel netwerk dat actief is in het smokkelen van migranten over het Kanaal aanzienlijk hebben gedwarsboomd", aldus NCA Regional Investigations Officer Andrea Wilson

Sinds eind 2018 zijn de pogingen om het Kanaal over te steken verveelvoudigd, ondanks het gevaar dat dit inhoudt.