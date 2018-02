Zes Britse vrienden crashen boven Grand Canyon op weg naar Vegas om 30ste verjaardag te vieren: jarige, zijn vriendin én zijn broer komen om Joeri Vlemings

De zes toeristen die zaterdag tijdens een helikoptervlucht boven de Grand Canyon crashten, waren Britten die de dertigste verjaardag van een van hen gingen vieren in Las Vegas. De jarige, Stuart Hill, kwam om bij crash, net als zijn vriendin, Becky Dobson (27), en zijn broer, Jason (32). De vier andere inzittenden raakten zwaargewond, inclusief de 42-jarige piloot, Scott Booth.

Het is nog niet duidelijk waarom de Eurocopter EC130 neerstortte. Het dramatische ongeval gebeurde zaterdag in het reservaat van de Hualapai-indianen in de staat Arizona, even nadat de helikopter was opgestegen voor een toeristische vlucht van de firma Papillon boven de Grand Canyon.

De overlevenden van de crash - het pasgetrouwde koppel Ellie Milward (29) en Jonathan Udall (32), Jasons vriendin Jennifer Barham (39) en piloot Scott Booth (42) - zijn overgebracht naar het University Medical Center in Las Vegas. Door de storm liep de reddingsactie negen uur vertraging op. Ze vechten nog voor hun leven.

Peter Dobson, de vader van slachtoffer Debby, zegt dat zijn dochter en Stuart Hill "heel gelukkig waren samen". "Ze gingen altijd uit en deden van alles samen. Ze genoten gewoon van elkaar", zegt de man, kapot van verdriet. "Het is afschuwelijk."

Ook de vader van de twee verongelukte broers, David Hill, heeft al gereageerd. "Het waren fantastische jongens, ze waren onafscheidelijk, net een tweeling", zei hij. "Ze hadden een jaar lang gespaard voor deze trip. Ze keken er zó naar uit."

"We hadden het geluk ze dertig jaar bij ons te hebben. Ons hart is helemaal gebroken nu", besluit David Hill.