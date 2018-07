Zenuwgif novitsjok zat volgens broer slachtoffer in parfumflesje AW

16 juli 2018

11u00

Bron: Belga 0 Het zenuwgif waarmee een koppel in het Britse Amesbury eind juni werd vergiftigd, zat in een parfumflesje. Dat heeft de broer van een slachtoffer gezegd.

Matthew Rowley verklaarde aan de BBC dat zijn broer Charlie, die nog steeds in het ziekenhuis ligt, hem had toevertrouwd een flesje parfum te hebben opgeraapt. Charlie Rowley werd op 30 juni in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen. Zijn toestand is intussen licht verbeterd naar "ernstig maar stabiel".

Scotland Yard weigert voorlopig te reageren op de verklaringen van de broer van het slachtoffer.

De Britse politie had vrijdag gezegd dat in de woning van Rowley (45) een "klein flesje" gevonden was met daarin het giftige novitsjok. Het is nog niet duidelijk waar de fles vandaan kwam en hoe ze er terechtkwam, luidde het toen. Verdere wetenschappelijke testen moeten uitmaken of het gif afkomstig is van dezelfde partij als het gif dat de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia in maart besmette. De 44-jarige partner van Rowley, Dawn Sturgess, raakte eveneens besmet. De moeder van drie kinderen overleed enkele dagen geleden in het ziekenhuis.

Groot-Brittannië heeft Rusland ervan beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor die aanval, maar Rusland ontkent dat.