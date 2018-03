Zenuwgasrel: Rusland zet eveneens 23 Britse diplomaten aan de deur TK

17 maart 2018

09u08

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vandaag de Britse ambassadeur in Moskou op het matje geroepen. Dat melden Russische staatsmedia. De man kreeg te horen dat 23 Britse diplomaten aan de deur gezet worden . Dat is exact hetzelfde aantal als het aantal Russische diplomaten dat eerder deze week door Londen de deur was gewezen. Ze krijgen een week de tijd om het land te verlaten.

Daarnaast beslist Rusland alle activiteiten in Rusland van de British Council op te heffen, en de geplande opening van het Britse consulaat in Sint-Petersburg gaat voorlopig niet door. De Russische tegenzet was vrijdag al aangekondigd door minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. Die ging toen nog niet in op de details.

Het gaat om een tegenmaatregel van Moskou. Eerder deze week wees Theresa May ook exact 23 Russische diplomaten het land uit. Het Kremlin noemde dat besluit "onverantwoordelijk". Een woordvoerder zei dat alles erop wijst dat Groot-Brittannië Rusland aan het provoceren is. Volgens Moskou kunnen de Britten de beschuldigingen aan het adres van Rusland niet met bewijs staven.

Aanleiding voor het diplomatieke conflict is de vergiftiging van Sergei Skripal en zijn dochter. De twee werden 4 maart bewusteloos aangetroffen op een bank in Salisbury. Al snel bleek dat er zenuwgas was gebruikt en dat het om een aanslag ging. De Britse regering schrijft de vergiftiging van de voormalige Russische dubbelspion met "hoge waarschijnlijkheid" toe aan Rusland. Minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson legde de verantwoordelijkheid zelfs volledig bij president Vladimir Poetin. Londen beschuldigt Rusland van betrokkenheid, maar Moskou ontkent dit.

