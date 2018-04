Zenuwgas Skripal was volgens Britse inlichtingendiensten afkomstig uit Shikhany in Rusland

Het zenuwgas dat gebruikt werd bij de aanslag op de Russische ex-dubbelspion Sergej Skripal, was volgens de Britse inlichtingendiensten afkomstig van een militair lab in Shikhany, in het zuidwesten van Rusland. Dat schrijft de Britse krant The Times vandaag. Rusland ontkent de informatie.