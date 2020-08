Zenuwenoorlog tussen boeren en champagnehuizen Stefan Vanderstraeten

09 augustus 2020

06u59 0 D-dag in de champagnestreek op 18 augustus: dan beslist het overkoepelende orgaan hoeveel kilo druiven dit jaar officieel per hectare geoogst mogen worden. Vooral de grootste champagnehuizen pleiten ervoor om dat aantal door de gecrashte verkoop zo laag mogelijk te houden.

Nu al zullen 100 miljoen flessen onverkocht blijven en met binnen 3 weken een even grote oogst als normaal, dreigt pas écht een serieuze overstock. "Volgens de officieuze regel hier doe je er goed aan om per verkochte fles nog drie op stock te hebben", legt wijnboer Pascal Perrot uit. "Maar met straks een normale hoeveelheid geoogste druiven dreigt die verhouding 1 tegen 5 à 6 te worden. Wat voor de grootste huizen natuurlijk onbespreekbaar is. Want ook de opslag van een grotere voorraad kost meer geld."

Geen commentaar

Maar met wat die grote huizen nu voorstellen - 6.000 tot 7.000 kilo geoogste druiven per hectare - dreigen de kleinere boeren woest naar hun riek te grijpen. "Pas vanaf 8.000 à 8.500 kilo druiven per hectare begint het rendabel te worden", weet Élodie Desbordes. "Uiteindelijk hebben de druivenboeren al hun werk al gedaan en hun kosten al gemaakt. Voor hen betekent 1.000 kilo meer of minder een serieus verschil."

Gemiddeld krijgt elke druivenboer door de champagnehuizen 6 à 7 euro per kilo druiven betaald. Wat voor 6.000 kg/ha zou neerkomen op 'slechts' 36.000 euro, tegen 51.000 euro bij 8.500 kg/ha. De woede is nog begrijpelijker als je weet dat er vorig jaar zelfs 10.200 kg/ha geoogst mocht worden. De zenuwen in de aanloop naar die belangrijke vergadering staan intussen zo strak gespannen dat de grote champagnehuizen alle commentaar weigeren: "Te delicaat."

Illegale champagne

Intussen worden het nog verhitte weken in de champagnevelden: "Doordat de druiven zo klein zijn, zullen er sowieso al meer trossen geplukt moeten worden om aan de nodige kilo's te raken", voorspelt Pascal Perrot. "De oogst wordt dus sowieso al zwaarder en vermoeiender. Volgens onze wetten mag het teveel aan druiven - eens het quotum bereikt - niet aan de stokken blijven hangen, maar moeten ook die afgeknipt worden om ze op de grond te laten rotten. Kwestie dat buitenstaanders nadien geen druiven komen stelen om er illegale champagne van te maken. Maar met alles wat er nu gaande is, denk ik niet dat veel boeren na een zware oogst nog veel zin hebben om 4 à 5 dagen lang hun overbodige druiven voor rotting af te knippen."