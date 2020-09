Exclusief voor abonnees

Zenuwachtigheid om snel stijgende coronacijfers in Europa neemt toe: dit zijn dé grootste brandhaarden

Karen Van Eyken

22 september 2020

Nieuwe beperkingen in Spanje, verhoogd alarmniveau in het VK, 55 rode departementen in Frankrijk: de coronacijfers blijven quasi overal stijgen en veroorzaken zenuwachtigheid in Europa. Wat is er waar aan de hand? Welke landen zijn dé zorgenkindjes? En welke maatregelen worden er genomen? Een overzicht.