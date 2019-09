Zelfzekere Salvini spreekt 80.000 aanhangers toe: “Wij krijgen onze ministeries terug" FVI

15 september 2019

18u17

Bron: Belga 4 Matteo Salvini, leider van de Italiaans extreemrechtse partij Lega en tot voor kort minister van Binnenlandse Zaken, heeft vandaag op een bijeenkomst van duizenden aanhangers in de Lombardische stad Pontida de nieuwe centrumrechtse regering in zijn land ervan langs gegeven en zijn vertrouwen uitgesproken dat zijn partij terug aan de macht zal komen.

"Ik kan graag zeven ministeries aan de verraders overlaten, want wij zullen ze binnen enkele maanden met interest terugnemen", zei Salvini die ook vicepremier was in de populistische regering van zijn Lega met de Vijfsterrenbeweging. Hij was het die in augustus de stekker uit die coalitie had getrokken.

Salvini hoopte na een sterke prestatie in de Europese verkiezingen zijn partij nog sterker te maken bij nieuwe verkiezingen. Maar de nieuwe coalitie van de Vijfsterrenbeweging met de linkse Sociaal Democraten (PD) verijdelde dat plan.

De organisatoren hadden op de bijeenkomst 80.000 mensen verwacht, maar exacte cijfers zijn er niet.

Volgens het Italiaanse persbureau Ansa hebben deelnemers aan de meeting een voor het linksliberale dagblad La Repubblica werkende videojournaliste lijfelijk aangevallen en haar microfoon vernield. Een andere journalist van de krant moest beledigingen slikken en werd ook lastig gevallen.