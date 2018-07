Zelfzekere Brazilianen voorspellen de match België - Brazilië Redactie

06 juli 2018

13u44 0

Op weg naar de finale moeten de Rode Duivels voorbij de Goddelijke Kanaries van Brazilië. Hoe denken ze in het voetballand bij uitstek over hen? Boezemen Hazard en Lukaku de Brazilianen schrik in of moeten ze eens goed lachen met die ‘kleine Belgen’ die geloven dat ze de vijfvoudige wereldkampioen uit het WK kunnen knikkeren?

