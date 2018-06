Zelfverklaarde "Christian Gray" krijgt 20 jaar cel voor verkrachting lva

02 juni 2018

00u18

Bron: The Telegraph 1 In het Engelse Kingston upon Thames is de dertigjarige Edward Gabbai veroordeeld tot 20 jaar cel voor de verkrachting van twee jonge vrouwen. Gabbai beschouwde zichzelf als een soort "Christian Gray", het hoofdpersonage uit Fifty Shades of Grey.

Gabbai, die aan de universiteit van Cambridge een doctoraat behaalde in de microbiologie en nanotechnologie, is schuldig bevonden aan verkrachting van een Zweedse tinder-date en een dronken 23-jarige vreemde vrouw, met wie hij laat op de avond toevallig in de taxi belandde. Aan de verkrachting van een 17-jarige escorte werd hij niet schuldig bevonden.

De veroordeelde houdt van dominant rollenspel en werd in de rechtbank beschreven als "een seksuele avonturier", die wekelijks ongeveer drie nieuwe bedpartners had.

Het Zweedse slachtoffer genoot naar eigen zeggen ook van "ruige seks". Ze stemde aanvankelijk met het rollenspel in en vervulde daarbij de onderdanige rol tot het op een bepaald moment uit de hand liep en ze in de slaapkamer bij hem thuis werd verkracht.

De dronken vrouw belandde na een avondje stappen toevallig met Gabbai in een taxi. Hij nam haar mee naar een huis waarop hij aan het letten was en dwong haar daar tot seks.

De rechter oordeelde dat de psychologische schade bij beide slachtoffers "zwaar" is. Voor de verkrachting van de dronken vrouw kreeg Gabbai dertien jaar, voor de verkrachting van de Zweedse vrouw zeven.