Zelfverklaard meesterbrein achter 9/11 wil slachtoffers helpen bij rechtszaak tegen Saudi-Arabië, tenminste als zijn doodstraf wordt ingetrokken



AW

30 juli 2019

14u39

Bron: Al Jazeera 0 Khalid Sheikh Mohammed (55), kortweg KSM of het zelfverklaarde brein achter aanslagen van 11 september, is bereid om mee te werken in een rechtszaak tegen Saudi-Arabië die slachtoffers hebben aangespannen. Dat is enkel als de Verenigde Staten zijn doodstraf intrekken.

De slachtoffers én familieleden van 9/11-slachtoffers hebben vorig jaar een rechtszaak aanspannen tegen Saudi-Arabië. Ze eisen een schadevergoeding van het land omdat het indirect zou hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van al-Qaida. De terroristische groepering heeft de aanslagen op de Amerikaanse WTC-torens volgens de eisers enkel kunnen plegen omdat ze “financiële en operationele steun” heeft gekregen van organisaties die direct onder controle van de Saudische staat stonden.



Voorlopig zal KSM niet meewerken in die rechtszaak. “Maar,” schrijven zijn advocaten in een brief aan de rechtbank in Manhattan, “als de doodstraf jegens Khalid Sheikh Mohammed wordt ingetrokken, kan dat veranderen.” De Amerikaanse krant The Wall Street Journal publiceerde die brief gisteren, nadat Donald Trump bekendmaakte dat de slachtoffers van 9/11 nog tot 2092 beroep kunnen doen op het slachtofferfonds.

Oprecht voorstel?

James Kreindler, een van de advocaten van de slachtoffers, benadrukt dat het inwilligen van KSM’s eis overwogen moet worden. “We willen geen steen omgekeerd laten”, zegt hij. “Khalid Sheikh Mohammed weet veel over het functioneren van al-Qaida, de beslissingen die genomen werden, en hoe de dingen geregeld werden. Ik weet zeker dat hij in het bezit is van kostbare informatie.”



Kreindler twijfelt evenwel of het voorstel van KSM oprecht is: “Ik vraag me af of hij echt zal meewerken”.

KSM

Khalid Sheikh Mohammed gold als de derde man binnen het terreurnetwerk al-Qaida toen hij in 2003 werd opgepakt in Pakistan. Na drie jaar werd hij overgebracht naar het omstreden detentiekamp Guantanamo Bay op Cuba. Daar bekende hij betrokkenheid bij een reeks terreuraanslagen tegen het Westen, waaronder die op van 9/11.