Zelfs wapenlobby NRA wil nieuwe wetgeving na bloedbad in Las Vegas lva

00u22

Bron: BBC, The New York Times, Belga 0 AFP Amerikaanse burgers protesteren tegen wapenbezit na de slachtpartij in Las Vegas. In de nasleep van de schietpartij in Las Vegas pleit de machtige Amerikaanse wapenlobby voor nieuwe wapenwetten. Aan de wetgeving over wapenbezit wil de National Rifle Association (NRA) niets veranderen. Wel roepen ze op tot strengere regels voor de zogenaamde 'bump stocks', hulpstukken die men kan monteren op een semiautomatisch wapen om het te doen afvuren zoals een volautomatisch exemplaar.

Schutter Stephen Paddock kon afgelopen zondag met behulp van een dergelijk hulpstuk, dat momenteel nog zonder vergunning te verkrijgen is, op korte tijd 58 dodelijke slachtoffers maken. Twaalf van de wapens die werden aangetroffen in zijn hotelkamer in het Mandalay Bay hotel waren voorzien van deze 'bump stock', dat toelaat honderden kogels per minuut af te vuren omdat de trekker niet telkens moet worden overgehaald.

Lees ook Nu het nog legaal is: Amerikaanse wapenliefhebbers kopen nog snel accessoire om geweren sneller te kunnen afvuren

De moordpartij heeft de lobby-organisatie er nu toe aangezet hun standpunt te herzien. In een officiële verklaring riep de NRA gisteravond op de wetten in verband met deze hulpstukken aan te scherpen. Ze vragen om "onmiddellijk te bekijken of dit toestel in overeenstemming is met de federale wet", klinkt het. CEO van de NRA Wayne LaPierre en topman Chris Cox schrijven dat "het Amerikaanse volk in de nasleep van de gruwelijke en zinloze aanval in Las Vegas op zoek is naar antwoorden om dit soort tragedies in de toekomst te vermijden".

Steun voor vrije wapendracht blijft

Dat wil echter niet zeggen dat ze het vrije wapenbezit aan banden willen leggen. De NRA blijft fel gekant tegen enige verandering: "Het wegnemen van wapens van Amerikanen die zich aan de wet houden naar aanleiding van de daden van een gek, zal geen toekomstige aanvallen helpen voorkomen." Ze voegen er nog aan toe dat de 'bump stocks' werden toegelaten door de politiedienst AFT (Alcohol Tobacco and Firearms) tijdens Obama's presidentschap.

EPA CEO van de NRA Wayne LaPierre

Het Witte Huis

Er is veel steun om de wapenwetgeving aan te passen. De democratische senator Dianne Feinstein stelde woensdag al een wet voor die de productie of het bezit van deze accessoires verbiedt. Ook vanuit Republikeinse hoek, onder andere van senator John Cornyn, komt er kritiek op dit deel van de wapenwet. Het Witte Huis staat eveneens open voor een discussie, zegt een woordvoerder.